Marché de potiers – 22ème édition Creully sur Seulles, 7 mai 2022, Creully sur Seulles.

Marché de potiers – 22ème édition Saint Gabriel Brécy Rue du Prieuré Creully sur Seulles

2022-05-07 – 2022-05-08 Saint Gabriel Brécy Rue du Prieuré

Creully sur Seulles Calvados Creully sur Seulles

Une cinquantaine de potiers venus de tous les coins de l’hexagone, vous présenteront leur savoir-faire dans le cadre historique du prieuré de Saint Gabriel-Brécy (édifice du Xième siècle, près de Creully).

Cette 22e édition d’un marché très prisé est une occasion unique pour le public normand de découvrir une tradition céramique contemporaine bien vivante et diversifiée. Tous les matériaux et techniques de cuisson sont représentés : faïence, grès, porcelaine, raku … Sculptures, pièces utilitaires et décoratives (intérieur, jardins, bijoux…), il y en aura pour tous les goûts.

La chapelle du Prieuré ainsi que l’ancien réfectoire des moines seront exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Une cinquantaine de potiers venus de tous les coins de l’hexagone, vous présenteront leur savoir-faire dans le cadre historique du prieuré de Saint Gabriel-Brécy (édifice du Xième siècle, près de Creully).

Cette 22e édition d’un marché très prisé…

sophia.calvados@gmail.com +33 2 31 25 88 93 http://www.sophia14.fr/

Une cinquantaine de potiers venus de tous les coins de l’hexagone, vous présenteront leur savoir-faire dans le cadre historique du prieuré de Saint Gabriel-Brécy (édifice du Xième siècle, près de Creully).

Cette 22e édition d’un marché très prisé est une occasion unique pour le public normand de découvrir une tradition céramique contemporaine bien vivante et diversifiée. Tous les matériaux et techniques de cuisson sont représentés : faïence, grès, porcelaine, raku … Sculptures, pièces utilitaires et décoratives (intérieur, jardins, bijoux…), il y en aura pour tous les goûts.

La chapelle du Prieuré ainsi que l’ancien réfectoire des moines seront exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Saint Gabriel Brécy Rue du Prieuré Creully sur Seulles

dernière mise à jour : 2022-04-29 par