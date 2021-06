MARCHE DE POTERIES EN PLEIN AIR Terranjou, 19 juin 2021-19 juin 2021, Terranjou.

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou

Il se tiendra les samedi et dimanche 19 et 20 juin prochain au monastère des bénédictines de Martigné-Briand. Au vu de la situation sanitaire, le marché se tiendra en plein air. Y seront exposées les productions artisanales faites sur place par les sœurs en faïence et grès: vaisselle et objets décoratifs. Des démonstrations de tournage sur place seront visibles.

Rendez-vous au marché de poterie à Martigné-Briand.

+33 2 41 59 42 85

