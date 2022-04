MARCHE DE PORT SAINT PERE Port-Saint-Père Port-Saint-Père Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Port-Saint-Père

MARCHE DE PORT SAINT PERE Port-Saint-Père, 20 avril 2022, Port-Saint-Père. MARCHE DE PORT SAINT PERE Port-Saint-Père

2022-04-20 – 2022-04-20

Port-Saint-Père Loire-Atlantique Port-Saint-Père Rendez-vous sur la place du Champ de Foire près de là où autrefois se tenait la « foire aux bestiaux » et venez découvrir les différents étals qui s’offrent à vous : charcuterie, primeur, crèmerie-fromagerie, épicerie, vin, fleurs, crêpes et galettes, plats à emporter, volailles … Le marché local à Port Saint Père, c’est tous les mercredis à partir de 16h. mairie@port-saint-pere.fr +33 2 40 31 50 13 http://www.mairie-port-saint-pere.fr/ Rendez-vous sur la place du Champ de Foire près de là où autrefois se tenait la « foire aux bestiaux » et venez découvrir les différents étals qui s’offrent à vous : charcuterie, primeur, crèmerie-fromagerie, épicerie, vin, fleurs, crêpes et galettes, plats à emporter, volailles … Port-Saint-Père

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Port-Saint-Père Autres Lieu Port-Saint-Père Adresse Ville Port-Saint-Père lieuville Port-Saint-Père Departement Loire-Atlantique

MARCHE DE PORT SAINT PERE Port-Saint-Père 2022-04-20 was last modified: by MARCHE DE PORT SAINT PERE Port-Saint-Père Port-Saint-Père 20 avril 2022 Loire-Atlantique port saint-père

Port-Saint-Père Loire-Atlantique