Pornic Loire-Atlantique La charpente a été remanié notamment au milieu du XVIIIème siècle suite à un forte tempête. Il ne reste que peu d’éléments d’origine, puisque des colonnes de ciment et briquettes ont été ajoutées au XIXème siècle remplaçant les poteaux certainement en bois d’origine. Les Halles couvertes ont subies une importante rénovation en 2000. Depuis cette date, elles ne sont plus accessible en dehors des jours de marché. A propos du Marché… Au coeur du marché, vous trouverez le marché couvert sous les Halles de Pornic. Datant de 1609, elles appartenaient autrefois au seigneur local. La charpente a été remanié notamment au milieu du XVIIIème siècle suite à un forte tempête. Il ne reste que peu d’éléments d’origine, puisque des colonnes de ciment et briquettes ont été ajoutées au XIXème siècle remplaçant les poteaux certainement en bois d’origine. Les Halles couvertes ont subies une importante rénovation en 2000. Depuis cette date, elles ne sont plus accessible en dehors des jours de marché. Ville Haute Place des Halles Pornic

