Marché de pooducteurs à Lunan Lunan Lunan Catégories d’évènement: 46100

Lunan

Marché de pooducteurs à Lunan Lunan, 9 juin 2022, Lunan. Marché de pooducteurs à Lunan Lunan

2022-06-09 17:00:00 – 2022-06-09 20:00:00

Lunan 46100 Gaec Mas d’Ailles : viande et charcuterie de beouf de reyrevignes

la cuisine de karine gourmandises sucrées (résa au 0780687442)

Fournil du Terly, artisans boulnagers Felzins

Jardin de poutisse maréchers bio de Figeac

les caprines de Fons fromage de chèvres

jardin de Pers frites, olives, produits dujardin tous les 15 jours vente de pizzas ou burgers sur place Retrouvez chaque jeudi des producteurs et produits locaux : Maraichers bio, Artisane-Boulangère, Éleveurs -producteurs de viande de bœuf, gourmandises sucrées et salées à emporter, miel et gelée royale, vendeur de saucisse de porc etc. +33 5 65 34 35 11 Gaec Mas d’Ailles : viande et charcuterie de beouf de reyrevignes

la cuisine de karine gourmandises sucrées (résa au 0780687442)

Fournil du Terly, artisans boulnagers Felzins

Jardin de poutisse maréchers bio de Figeac

les caprines de Fons fromage de chèvres

jardin de Pers frites, olives, produits dujardin tous les 15 jours vente de pizzas ou burgers sur place @P Lunan

Lunan

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46100, Lunan Autres Lieu Lunan Adresse Ville Lunan lieuville Lunan Departement 46100

Lunan Lunan 46100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunan/

Marché de pooducteurs à Lunan Lunan 2022-06-09 was last modified: by Marché de pooducteurs à Lunan Lunan Lunan 9 juin 2022 46100 Lunan

Lunan 46100