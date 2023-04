Marché de Pont de Claix Marché de Pont de Claix, 1 janvier 2023, Le Pont-de-Claix.

Un lieu de rencontre et d’approvisionnement de nombreux habitants du sud de la métropole. Produits alimentaires, primeurs, traiteur, friandises, pain, et produits manufacturés vêtements, chaussures, accessoires, bazar, fleurs….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Marché de Pont de Claix Rue des Alpes

Le Pont-de-Claix 38800 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



A meeting place and a place of supply for many inhabitants of the south of the metropolis. Food products, fresh produce, delicatessen, bread, and manufactured products such as clothing, shoes, accessories, bazaar, flowers…

Un lugar donde se reúnen y compran muchos habitantes de la zona sur de la ciudad. Productos alimenticios, verdulería, charcutería, pan, y productos manufacturados como ropa, zapatos, accesorios, bazar, flores…

Ein Treffpunkt und Versorgungsort für viele Bewohner des südlichen Teils der Metropole. Lebensmittel, Frühgemüse, Feinkost, Süßigkeiten, Brot und Manufakturwaren Kleidung, Schuhe, Accessoires, Basar, Blumen…

