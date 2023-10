Les élu(e)s à votre rencontre sur le marché ! Marché de plein vent – Place de la République Les élu(e)s à votre rencontre sur le marché ! Marché de plein vent – Place de la République, 21 octobre 2023, . Les élu(e)s à votre rencontre sur le marché ! Samedi 21 octobre, 02h00 Marché de plein vent – Place de la République Dans le cadre de la démarche de proximité relative à la vie des quartiers, vos élu(e)s tiennent un stand sur le marché tous les 3ème samedis du mois. Des questions sur les évènements à venir ? Les grands projets en cours ? Votre quartier ? Venez poser vos questions et échanger sur divers sujets et vos idées pour votre ville ! Marché de plein vent – Place de la République Marché de plein vent – Place de la République, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

