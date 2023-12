Journée du handicap Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée du handicap Samedi 16 décembre, 09h00 Marché de plein vent de Ramonville

Début : 2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00 Au programme : Activités ludiques (quizz, jeux).

Mise en situation avec fauteil avec l’association APF France handicap.

Sensibilisation aux actions de la commune autour du handicap. ————–

Au programme : Activités ludiques (quizz, jeux).

Mise en situation avec fauteil avec l'association APF France handicap.

Sensibilisation aux actions de la commune autour du handicap.

Célébrée chaque année depuis 1992 à l'initiative de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.

Marché de plein vent de Ramonville
avenue d'Occitanie 31520 ramonville
Ramonville-Saint-Agne
31520 Haute-Garonne Occitanie

