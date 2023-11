Journée internationale du handicap Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Journée internationale du handicap Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 2 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Journée internationale du handicap Samedi 2 décembre, 09h00 Marché de plein vent de Ramonville Samedi 2 décembre de 9h à 12h sur le marché de plein vent (av. d’Occitanie). Stand d’animations avec jeux et quizz, mise en situation avec fauteuil avec l’association APF France Handicap, sensibilisation aux actions de la commune autour du handicap.

——— * Célébrée chaque année depuis 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Marché de plein vent de Ramonville avenue d’Occitanie 31520 ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

journée internationale du handicap handicap

