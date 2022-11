Journée internationale des personnes handicapées Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Journée internationale des personnes handicapées Marché de plein vent de Ramonville, 3 décembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Journée internationale des personnes handicapées Samedi 3 décembre, 08h30 Marché de plein vent de Ramonville Samedi 3 décembre au marché de plein vent ! Marché de plein vent de Ramonville avenue d’Occitanie 31520 ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Célébrée chaque année le 3 décembre depuis1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette journée vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.

—————- La municipalité mène une action de sensibilisation au handicap, aux côtés du Centre social de Ramonville et de son action pour le téléthon. Au programme : échanges, exposition et activités ludiques (quizz, jeux). Un cadeau sera offert à chaque participant·e.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:30:00+01:00

2022-12-03T12:30:00+01:00

