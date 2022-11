Réparation de vélos Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Réparation de vélos Marché de plein vent de Ramonville, 26 novembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Réparation de vélos Samedi 26 novembre, 08h30 Marché de plein vent de Ramonville Stand au marché de plein vent le samedi 26 novembre 2022 Marché de plein vent de Ramonville avenue d’Occitanie 31520 ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Amenez vos vélos pour les faire réparer ! Organisée par l’association Caracole.

2022-11-26T08:30:00+01:00

2022-11-26T12:30:00+01:00

