Le Plan de paysage vient à votre rencontre ! Marché de plein vent Baziège Baziège, 17 juin 2023, Baziège.

L’estafette de la concertation Plan de paysage vient à votre rencontre sur le marché de Baziège. Profitez-en pour imaginer avec nous le futur désirable des paysages du territoire.

Le samedi 17 juin tout au long de la matinée sur le marché de Baziège, une estafette de 1976 sera présente pour recueillir vos propositions et remarques sur l’avenir des paysages du Sicoval. Des animateurs et des outils de médiations simples et concrets vous permettont de partager votre ressenti, votre avis ou vos préoccupations sur le sujet….

Les paysages de demain se construisent aujourd’hui…

Alors, venez nombreux discuter avec nous !

Plus les participations seront nombreuses et variées, plus notre Plan de paysage sera riche !

Tout savoir sur la démarche de Plan de paysage du Sicoval.

Marché de plein vent Baziège 16 Avenue de l'Hers 31450 BAZIEGE Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T08:30:00+02:00 – 2023-06-17T13:30:00+02:00

Plan de paysage Concertation