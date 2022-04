Marché de plants et de produits locaux Neuillé-Pont-Pierre Neuillé-Pont-Pierre Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Neuillé-Pont-Pierre

Marché de plants et de produits locaux Neuillé-Pont-Pierre, 8 mai 2022, Neuillé-Pont-Pierre. Marché de plants et de produits locaux Neuillé-Pont-Pierre

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 16:00:00

Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire Neuillé-Pont-Pierre 2ème édition du Marché aux Plants et aux produits locaux organisé par la Commune le dimanche 8 mai 2022 pour particuliers et professionnels

Vente et/ou échange de plants, plants, graines, produits locaux

Emplacement gratuit (3m) – inscription obligatoire – https://neuillepontpierre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinscription-2022-1.pdf 2ème édition du Marché aux Plants et aux produits locaux organisé par la Commune le dimanche 8 mai 2022 pour particuliers et professionnels

Vente et/ou échange de plants, plants, graines, produits locaux

Emplacement gratuit (3m) – inscription obligatoire accueil@neuillepontpierre.fr +33 2 47 24 54 84 2ème édition du Marché aux Plants et aux produits locaux organisé par la Commune le dimanche 8 mai 2022 pour particuliers et professionnels

Vente et/ou échange de plants, plants, graines, produits locaux

Emplacement gratuit (3m) – inscription obligatoire – https://neuillepontpierre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinscription-2022-1.pdf Mairie Neuillé Pont Pierre

Neuillé-Pont-Pierre

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Neuillé-Pont-Pierre Autres Lieu Neuillé-Pont-Pierre Adresse Ville Neuillé-Pont-Pierre lieuville Neuillé-Pont-Pierre Departement Indre-et-Loire

Marché de plants et de produits locaux Neuillé-Pont-Pierre 2022-05-08 was last modified: by Marché de plants et de produits locaux Neuillé-Pont-Pierre Neuillé-Pont-Pierre 8 mai 2022 Indre-et-Loire Neuillé-Pont-Pierre

Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire