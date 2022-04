Marché de plants bio 2022 Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Marché de plants bio 2022 Mâcon, 29 avril 2022, Mâcon. Marché de plants bio 2022 Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon

2022-04-29 10:30:00 – 2022-04-29 18:30:00 Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome

Réservez dès à présent votre vendredi 29 avril de 10h30 à 18h30 pour le marché de plants annuel des Jardins de Cocagne de Mâcon ! Cette année, les adhérents ont la possibilité de pré-commander leurs plants du lundi 21 mars au vendredi 15 avril. Les non adhérents peuvent eux, précommander du lundi 04 avril au vendredi 15 avril. Idéal pour gagner du temps le jour J ! La liste des plants est disponible sur le site internet des Jardins. De 10h30 à 18h30 retrouvez le marché de légumes bio, locaux et solidaires ainsi que les produits bio des producteurs partenaires ! secretariat@jdcmacon.org +33 3 85 22 05 91 https://jdcmacon.org/

Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l'Aérodrome Mâcon Saône-et-Loire

