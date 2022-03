Marché de Pays Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Marché de Pays SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2022-05-21

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin Port du masque obligatoire. Tous les samedis matin.

Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l’animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc…) et tous les produits des plaines gasconnes.

Saison d’hiver: Parking Ardoune

