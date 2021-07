Saint-Sernin-sur-RanceSaint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron, Saint-Sernin-sur-Rance Marché de Pays Gourmand Nocturne Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-RanceSaint-Sernin-sur-Rance Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Sernin-sur-Rance

Marché de Pays Gourmand Nocturne Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Sernin-sur-RanceSaint-Sernin-sur-Rance. Marché de Pays Gourmand Nocturne 2021-07-21 – 2021-07-21

Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron Route d’Albi Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron Saint-Sernin-sur-Rance Les producteurs locaux dans votre assiette : vin de Gaillac, biscotins et fouaces, veau d’Aveyron, aligot, soupe au fromage, fruits et légumes, porc noir, volailles, glaces au lait de chèvres… bref de quoi régaler vos papilles ! Marchés de Pays gourmands nocturnes à la Base de Loisirs. Restauration auprès des producteurs locaux qui proposent des assiettes garnies. Une soirée festive et conviviale au bord de la rivière pour déguster le terroir local ! contact@tourisme-rougier-aveyron.com +33 5 65 99 29 13 Les producteurs locaux dans votre assiette : vin de Gaillac, biscotins et fouaces, veau d’Aveyron, aligot, soupe au fromage, fruits et légumes, porc noir, volailles, glaces au lait de chèvres… bref de quoi régaler vos papilles ! Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint-Sernin-sur-Rance Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Adresse Route d'Albi Ville Saint-Sernin-sur-RanceSaint-Sernin-sur-Rance lieuville 43.8794#2.6053