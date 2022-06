Marché de Pays – Bosmie l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille

Haute-Vienne Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne Bosmie-l’Aiguille 1er marché le vendredi 1er juillet; 2ème marché le vendredi 29 juillet et 3ème marché le vendredi 26 août.

Ouvert à partir de 18h00.

Organisé par la Municipalité de Bosmie l’Aiguille.

Entrée libre. Marché de Pays dans le Parc du Boucheron à Bosmie l’Aiguille (parc de la mairie).

