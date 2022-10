Marché de Pays

Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l’animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc…) et tous les produits des plaines gasconnes.

Saison d’hiver: Parking Ardoune

Saison estivale: Parking du téléphérique

