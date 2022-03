Marché de Pâques Widensolen Widensolen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Widensolen Haut-Rhin Widensolen Les créations proposées seront en rapport avec Pâques et le printemps. Au programme, inauguration à 11h00. Chasse aux oeufs à 11h30 et 14h30. Restauration proposée par l’association 123 Soleil (réservations au 07 86 86 71 32). Bricolage de Pâques à partir de 14h00. +33 3 89 71 40 25 Les créations proposées seront en rapport avec Pâques et le printemps. Widensolen

