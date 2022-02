Marché de Pâques Wasselonne, 13 mars 2022, Wasselonne.

Marché de Pâques Wasselonne

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 19:00:00

Wasselonne Bas-Rhin Wasselonne

Divers stands sur le thème de Pâques et du printemps (Idées Cadeaux et décos, chocolat et autres friandises,…). Concert à 11H.

Animation musicale et danses folkloriques et country entre 14H et 19H. Animations gratuites pour enfants l’après-midi (vélos rigolos, promenades à poney, Osterhaas). Buvette et restauration sur place. Tombola gratuite sur le stand de buvette – restauration (des figurines en chocolat à gagner offertes par la Chocolaterie Bockel de Saverne). Organisation dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Contrôle du pass vaccinal obligatoire aux entrées de la Cour du Château.

Animation musicale, animations gratuites pour enfants et venue du Lapin de Pâques

+33 3 88 59 12 00

