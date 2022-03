MARCHÉ DE PÂQUES Tenteling Tenteling Catégories d’évènement: Moselle

Tenteling Moselle Tenteling EUR organisé par l’Association la Récré en partenariat avec les écoles maternelles et élémentaires, au Clos des Saules à partir de 14h30.

Au programme : spectacle des scolaires, confection de décorations par l’école maternelle, chasse aux œufs, tombola, café, gâteaux, boissons.

Renseignements en mairie au 03 87 02 51 80. +33 3 87 02 51 80 Tenteling

