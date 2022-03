MARCHÉ DE PÂQUES Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Vosges

MARCHÉ DE PÂQUES Saint-Léonard, 3 avril 2022, Saint-Léonard. MARCHÉ DE PÂQUES salle des Fêtes rue de l’Eglise Saint-Léonard

2022-04-03 – 2022-04-03 salle des Fêtes rue de l’Eglise

Saint-Léonard Vosges Saint-Léonard Chocolat, bijoux, gâteaux, miel, jouets en bois. Décoration d’œufs de Pâques pour les enfants, chasse à l’œuf et autres animations.

Tarif exposant : 10 €. +33 3 29 50 95 71 Comité des Anciens

salle des Fêtes rue de l’Eglise Saint-Léonard

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard, Vosges Autres Lieu Saint-Léonard Adresse salle des Fêtes rue de l'Eglise Ville Saint-Léonard lieuville salle des Fêtes rue de l'Eglise Saint-Léonard Departement Vosges

Saint-Léonard Saint-Léonard Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard/

MARCHÉ DE PÂQUES Saint-Léonard 2022-04-03 was last modified: by MARCHÉ DE PÂQUES Saint-Léonard Saint-Léonard 3 avril 2022 saint-léonard Vosges

Saint-Léonard Vosges