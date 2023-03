MARCHÉ DE PÂQUES rue Principale Frauenberg Frauenberg Catégories d’Évènement: Frauenberg

Moselle

MARCHÉ DE PÂQUES rue Principale, 2 avril 2023, Frauenberg Frauenberg. MARCHÉ DE PÂQUES Pont de l´amitié – Place et foyer St Jacques rue Principale Frauenberg Moselle rue Principale Pont de l´amitié – Place et foyer St Jacques

2023-04-02 – 2023-04-02

rue Principale Pont de l´amitié – Place et foyer St Jacques

Frauenberg

Moselle Frauenberg L’Interassociation de Frauenberg, en partenariat avec la commune de Mandelbachtal, organise son traditionnel marché de Pâques. Le caractère transfrontalier attire les visiteurs de toute la région Saar-Lor-Lux et de la Rhénanie-Palatinat. La gamme de produits d´une cinquantaine de stands présentera une grande variété. Les associations locales proposeront des plats traditionnels, café, gâteaux et boissons.

Après la longue période hivernale et un peu de chance dans la météo, le Marché de Pâques sera l´occasion pour une belle promenade printanière. mkany@t-online.de Michel Kany

rue Principale Pont de l´amitié – Place et foyer St Jacques Frauenberg

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Frauenberg, Moselle Autres Lieu Frauenberg Adresse Frauenberg Moselle rue Principale Pont de l´amitié - Place et foyer St Jacques Ville Frauenberg Frauenberg Departement Moselle Lieu Ville rue Principale Pont de l´amitié - Place et foyer St Jacques Frauenberg

Frauenberg Frauenberg Frauenberg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frauenberg frauenberg/

MARCHÉ DE PÂQUES rue Principale 2023-04-02 was last modified: by MARCHÉ DE PÂQUES rue Principale Frauenberg 2 avril 2023 Frauenberg Moselle Pont de l´amitié - Place et foyer St Jacques rue Principale Frauenberg Moselle rue Principale Frauenberg

Frauenberg Frauenberg Moselle