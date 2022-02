Marché de Pâques Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosenwiller

Marché de Pâques Rosenwiller, 27 mars 2022, Rosenwiller. Marché de Pâques Rosenwiller

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Rosenwiller Bas-Rhin Rosenwiller Marché artisanal d’une quarantaine d’exposants sur une journée bien animée avec pour les enfants des animations telles que la chasse aux œufs , course en sacs , pêche miraculeuse, atelier maquillage et atelier bricolage. Mr lapin de Pâques sera bien sure présent en personne toute la journée sur le marché pour distribuer bonbons et chocolats aux enfants sages. À midi vous pourrez déguster une bonne bouchée à la reine servie à la salle communale ( sur commande) mais aussi toute la journée de la petite restauration telle que knacks frites crêpes , buvette et le tout clôturée par une soirée tartes flambées. Une quarantaine d’artisans pour une journée bien animée avec la traditionnelle chasse aux œufs, course en sacs, pêche miraculeuse, atelier maquillage et atelier bricolage. Mr Lapin de Pâques sera présent pour distribuer bonbons et chocolats aux enfants sages. Restauration sur réservation. Petite restauration sur place. +33 6 84 62 11 95 Marché artisanal d’une quarantaine d’exposants sur une journée bien animée avec pour les enfants des animations telles que la chasse aux œufs , course en sacs , pêche miraculeuse, atelier maquillage et atelier bricolage. Mr lapin de Pâques sera bien sure présent en personne toute la journée sur le marché pour distribuer bonbons et chocolats aux enfants sages. À midi vous pourrez déguster une bonne bouchée à la reine servie à la salle communale ( sur commande) mais aussi toute la journée de la petite restauration telle que knacks frites crêpes , buvette et le tout clôturée par une soirée tartes flambées. Rosenwiller

