MARCHÉ DE PÂQUES PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT Fontenoy-le-Château, lundi 1 avril 2024.

Lundi

L’association Par monts et par Vôge organise un marché de produits du terroir et d’artisanat.

Découverte des produits Lorrains et de son artisanat local. (gastronomie, artisanat bois, poterie, ect…)

Animation musicale.

Buvette et petite restauration sur placeTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Aubegney

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est lavogegourmande@orange.fr

