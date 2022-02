Marché de Pâques Nordhouse, 3 avril 2022, Nordhouse.

Marché de Pâques Nordhouse

2022-04-03 – 2022-04-03

Nordhouse Bas-Rhin Nordhouse

Au programme:

-une centaine d’exposants proposant des créations diverses et variées et faites à la main

-la venue des Pat Patrouille -de la reine des neiges et de son ami Olaf – de Macha et Michka

-l’animation musicale sera assurée par la compagnie Balustrad

– de nombreuses chasses aux oeufs (petite nouveauté: les enfants seront repartis en 2 groupes et par tranche d’âge)

– un atelier de bricolage

– un atelier de maquillage

– un stand de jeux extérieurs (pochette surprise en guise de récompense)

– des promenades à poney

– et sa traditionnelle restauration salée (menu jambon-frites-salade mais aussi grillades) et sucrée (pâtisserie, crêpes, gaufres).

Toute l’équipe vous attend dans ce cadre bucolique autour des étangs de pêche, du verger-école et de la salle des fêtes et s’engage à partager avec vous une journée simple mais conviviale.

+33 3 88 98 85 80

dernière mise à jour : 2022-02-04 par