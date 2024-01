Marché de Pâques Niederbronn-les-Bains, dimanche 17 mars 2024.

Venez célébrez le printemps à l’occasion de ce marché de pâques en plein cœur de la ville ! Une quarantaine d’artisans présenteront leurs talents et créations originales, découverte de savoir-faire… Restauration sur place.

À quelques semaines de Pâques, la ville inaugure la saison printanière avec une nouvelle édition du traditionnel marché de Pâques artisanal. Au programme de la journée découverte de savoir-faire précieux, créations originales et gourmandises artisanales.

Une quarantaine d’artisans présenteront leurs talents céramique, bois, cuir, papeterie, textiles, bijoux, décorations de Pâques et de jardin, savons, nichoirs, arrangements floraux…

Et pour les plus gourmands, la boucherie locale Jaming tiendra une petite restauration mais il sera aussi possible de trouver des bretzels et mauricettes, brioches, miels, confitures, gaufres, glaces et granitas…0 EUR.

Place du Bureau Central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00



