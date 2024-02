Marché de Pâques Molsheim, samedi 23 mars 2024.

Marché de Pâques Molsheim Bas-Rhin

Animations, stands, activités sur le thème de Pâques

Le traditionnel marché de Pâques de la ville de Molsheim est organisé par l’Association des Commerçants de Molsheim.

Exposants et artisans vous accueillent sur la place de l’hôtel de Ville et au 1er étage de la salle de la Metzig.

Pour toute la famille, des animations gratuites sont proposées jeux en bois géants, distribution de chocolats par Jojo Lapin l’après-midi …

Pour les plus gourmands glaces, crêpes et barbes à papa, ….

Un grand tirage au sort sera organisé pour une jolie surprise. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Place de l’hôtel de ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est contact.asaco@gmail.com

L’événement Marché de Pâques Molsheim a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig