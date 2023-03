Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat, 2 avril 2023, Belleville-sur-Loire . Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat Rue Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 09:00:00 Belleville-sur-Loire

Cher Venez découvrir lors de cette journée gourmande, notre premier marché de Pâques. Des métiers de bouche et de l’artisanat seront présents Venez découvrir lors de cette journée gourmande, notre premier marché de Pâques. Des métiers de bouche et de l’artisanat seront présents catherine-vdp@orange.fr +33 6 99 15 30 35 ©pixabay

