Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat Belleville-sur-Loire, dimanche 17 mars 2024.

Marché de Pâques, métiers de bouche et artisanat Belleville-sur-Loire Cher

Venez découvrir lors de cette journée gourmande, notre marché de Pâques. Des métiers de bouche et de l’artisanat seront présents et vous pourez déguster le pâté aux truches!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Rue Beaumont

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire catherine-vdp@orange.fr

