MARCHÉ DE PÂQUES Lorquin, dimanche 24 mars 2024.

Dimanche

La MAM Abracadabra je grandis propose un marché de Pâques et une grande chasse aux œufs dans le village

Atelier maquillage et petite restauration sur place.

Renseignements et inscriptions par téléphone.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

41 rue du Gal Leclerc salle des fêtes

Lorquin 57790 Moselle Grand Est mam.abracadabra@yahoo.com

