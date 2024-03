MARCHÉ DE PÂQUES : KRAB AN PAK Le Lorrain Le Lorrain, mercredi 27 mars 2024.

MARCHÉ DE PÂQUES : KRAB AN PAK Vente de produits agricoles et artisanaux, dégustation et démonstration de spécialités culinaires, atelier de confection d’accras, jeux d’antan, chasse au trésor, crabodrome, chant spirituel,… Mercredi 27 mars, 14h00 Le Lorrain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T03:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T03:00:00+01:00

Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique