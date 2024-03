MARCHÉ DE PÂQUES Salle socioculturelle Henridorff, dimanche 10 mars 2024.

Les Amis de l’Orgue vous convient à leur traditionnel marché de Pâques !

Venez découvrir les objets artisanaux confectionnés par les bénévoles de l’atelier d’art décoratif du village.

Tout au long de la journée de nombreuses animations seront proposés pour le plus petits Jeu de piste, Atelier bricolage, Barbe à papa … Même le lapin de Pâques sera présent !

A 14 h et 16 h, venez découvrir l’histoire du lapin de printemps avec une lecture sous forme de kamishibaï.

Gaufres, crêpes, barbe à papa, pâtisseries et buvette seront proposées durant toute la journée !

Un déjeuner sur réservation est également proposé. Au menu, Couscous au prix de 15 € par adulte et 8 € par enfant.Tout public

Salle socioculturelle Route de Waltembourg

Henridorff 57820 Moselle Grand Est

