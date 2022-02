MARCHÉ DE PÂQUES Hambach Hambach Catégories d’évènement: Hambach

Hambach Moselle Hambach Organisée par l’Interassociation de Hambach-Roth.

Sur les étals, les visiteurs n’auront que l’embarras du choix : décoration pascales, produits de table locaux (miel, pain, charcuterie …), arrangements floraux, artisanat. jonathan-mourer@orange.fr +33 6 09 36 32 74 http://www.hambach.fr/ Emmanuelle Pitz – Les Petites d’écos de Nessie

