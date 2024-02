Marché de Pâques Habsheim, dimanche 17 mars 2024.

Lors de ce traditionnel marché de Pâques, vous pourrez découvrir des produits originaux et locaux soigneusement sélectionnés objets faits main, idées cadeaux, artisanat d’art… Des lapins seront aussi présentés par la Société des aviculteurs de Habsheim et vous pourrez participer à une chasse aux oeufs. L’occasion de faire une belle sortie en famille ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:30:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

26 rue de Kembs

Habsheim 68440 Haut-Rhin Grand Est

