Marché de Pâques Habsheim, 3 avril 2022, Habsheim.

Marché de Pâques Habsheim

2022-04-03 10:30:00 – 2022-04-03 18:00:00

Habsheim Haut-Rhin Habsheim

Lors de ce traditionnel marché de Pâques, vous pourrez découvrir des produits originaux et locaux soigneusement sélectionnés : objets faits main, idées cadeaux, artisanat d’art… et bien évidemment aussi de la gastronomie et des chocolats en tout genre ! Des animaux de basse-cour seront aussi présentés par la Société des aviculteurs de Habsheim. L’occasion de faire une belle sortie en famille !

+33 3 89 44 03 07

Habsheim

