Gerstheim Bas-Rhin Gerstheim artisanat, décoration de pâques, cadeaux, … Egalement à découvrir des stands de sensibilisation à l’environnement.

Et pour les enfants & les ados des animations et des bricolages de pâques. La restauration et les buvettes seront assurées par les associations du village (Tartes Flambées – Knacks -Croque-monsieur – Soupe – bretzel – crêpes – Gâteaux – Boissons froides et chaudes) +33 3 88 98 30 20 artisanat, décoration de pâques, cadeaux, … Egalement à découvrir des stands de sensibilisation à l’environnement.

