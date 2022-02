MARCHÉ DE PÂQUES Frauenberg Frauenberg Catégories d’évènement: Frauenberg

Frauenberg Moselle Frauenberg L’interassociation de Frauenberg organise son traditionnel Marché de Pâques qui aura lieu au Pont de l’Amitié entre Habkirchen et Frauenberg ainsi qu’au foyer et Place Saint Jacques.

Plus d’une centaine de stand vous proposerons : décoration de Pâques, produit du Terroir, broderie, bijoux fantaisie, bijoux fait main, confection, jouets et jeux vidéos.

Petite restauration : brasserie, saucisses, merguez… mkany@t-online.de +49 1511 6163681 Mairie de Frauenberg

