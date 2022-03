MARCHÉ DE PÂQUES Frauenberg, 3 avril 2022, Frauenberg.

MARCHÉ DE PÂQUES rue Principale Pont de l´amitié franco-allemande Frauenberg

Frauenberg Moselle Frauenberg

Ces dernières années, le marché de Pâques franco-allemand, à Frauenberg et Habkirchen, est devenu l’un des plus grand marché de la région. Le caractère transfrontalier unique attire les visiteurs de toute la région Saar-Lor-Lux et de la Rhénanie-Palatinat. Après deux années de crise sanitaire COVID19, l´Inter association de Frauenberg a décidé d´organiser son traditionnel Marché de Pâques qui aura lieu du Pont de l´Amitié entre Habkirchen et Frauenberg et autour de la Place St Jacques. Les communes du Mandelbachtal et d´Habkirchen ne participerons pas cette année au Marché de Pâques. La gamme de produits d´une cinquantaine de stands présentera une grande variété. Les associations locales proposeront des plats traditionnels, café, gâteaux et boissons. Après la longue période hivernale et un peu de chance dans la météo, le Marché de Pâques sera l´occasion pour une belle promenade printanière.

michelkany1@web.de +33 3 87 95 25 24

Michel Kany

