MARCHÉ DE PAQUES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

MARCHÉ DE PAQUES Forbach, 3 avril 2022, Forbach. MARCHÉ DE PAQUES Forbach

2022-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Forbach Moselle Forbach Les entrepreneuses de la région donnent rendez-vous le dimanche 3 avril de 14h à 18h pour un marché de Pâques dans une ambiance chaleureuse et festive.

L’occasion de découvrir plusieurs exposants sur place : décoration artisanales, produits naturels de bien-être, chocolats et gourmandises de Pâques.

Une tombola sera également organisée au profit de l’association Joël Espoir, 2€ le billet, de nombreux lots seront à gagner! Renseignements chez la Katysserie au 07.88.69.77.70 +33 7 88 69 77 70 Forbach

dernière mise à jour : 2022-03-25 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Ville Forbach lieuville Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

MARCHÉ DE PAQUES Forbach 2022-04-03 was last modified: by MARCHÉ DE PAQUES Forbach Forbach 3 avril 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle