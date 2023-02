MARCHÉ DE PÂQUES ET PORTES OUVERTES Place de la Gare Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville Catégories d’Évènement: Cons-la-Grandville

Meurthe-et-Moselle Cons-la-Grandville Marché de Pâques et portes ouvertes : exposition et vente d’objets en bois (sous chapiteau en extérieur) réalisés par la Maison des Savoir-Faire, spécialisée dans le travail du bois – ouverture de l’atelier au public pour découvrir les installations et les machines – pâtisseries en vente. roland.lehnert@orange.fr +33 3 82 44 95 05 La Maison des Savoir-Faire

