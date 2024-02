MARCHÉ DE PÂQUES ET PORTES OUVERTES Place de la Gare Cons-la-Grandville, samedi 16 mars 2024.

MARCHÉ DE PÂQUES ET PORTES OUVERTES Place de la Gare Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Samedi

Marché de Pâques et portes ouvertes exposition et vente d’objets en bois réalisés par la Maison des Savoir-Faire, spécialisée dans le travail du bois ouverture de l’atelier au public pour découvrir les installations et les machines.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Place de la Gare Espace Michel Sibella

Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est roland.lehnert@orange.fr

L’événement MARCHÉ DE PÂQUES ET PORTES OUVERTES Cons-la-Grandville a été mis à jour le 2024-01-31 par OT DU GRAND LONGWY