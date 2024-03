Marché de Pâques de l’Ehpad Hilsenheim, samedi 23 mars 2024.

Marché de Pâques de l’Ehpad Hilsenheim Bas-Rhin

À partir de 14h, le traditionnel Marché de Pâques où vous pouvez acheter de magnifiques idées de décoration confectionnées par nos résidents et les bénévoles.

À 15h, vos petits chérubins pourront parcourir notre joli parc et participer à la chasse aux oeufs.

Durant cet après-midi, le salon de thé sera ouvert pour y déguster quelques pâtisserie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

8 rue du Cygne

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est petitesfourmis@orange.fr

