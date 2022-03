Marché de Pâques Cuzion Cuzion Catégories d’évènement: Cuzion

Cuzion Indre Cuzion Indre 10h à 12h – Concours pâté de Pâques à déposer entre 10h et 12h

10h à 17h – Déambulation clownesque entre 10h et 17h

15h – Chasses aux oeufs (sur inscription avant le 05/04)

12h à 17h – Stand peinture “viens décorer un oeuf” Animations, repas, boissons, crêpes, frites… ©cuzionmairie

