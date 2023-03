MARCHÉ DE PÂQUES Bruyères Catégories d’Évènement: Bruyères

Vosges

MARCHÉ DE PÂQUES, 31 mars 2023, Bruyères . MARCHÉ DE PÂQUES 2 bis rue Louis Marin Bruyères Vosges

2023-03-31 13:30:00 13:30:00 – 2023-04-01 18:00:00 18:00:00 Bruyères

Vosges MARCHE DE PAQUES A LA MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE BRUYERES La Direction, les résidents, les membres de l’association ”Pour une retraite ensoleillée” sont heureux de vous informer de la tenue du Marché de Pâques le Vendredi 31 mars et le samedi 01 avril de 13h30 à 18h00

Salle Roger Merlin à la Maison de Retraite Intercommunale Avec la présence de Stéphane Fleurence et son accordéon le samedi à 14h30 Différents stands seront là pour vous accueillir :

* Artisanat autour des thèmes Pascal et printanier (décorations variées, composition florales, …) confectionné par les résidents dans le cadre des activités au PASA avec la participation de la crèche ”les lutins de l’Avison”, des résidents et des animateurs des 3 EHPAD et l’accueil de jour de l’EHPAD Les Jardins Fleuris.

* Stands gourmands : vente de pâtisseries (agneaux de Pâques, …) et de boissons Panier garni à gagner (ticket à 2 euros) avec tirage au sort le samedi 01 avril à 17h30 L’ensemble des profits sera reversé à l’association ”Pour une retraite ensoleillée” qui oeuvre pour le bien être des résidents des EHPAD en proposant notamment des sorties, des activités diverses, … +33 3 29 52 70 13 Ehpad intercommunal Bruyères

Bruyères

