Biffontaine Vosges Biffontaine Venez faire le plein de produits du terroir : truite, produits laitiers, légumes, chocolat, oeufs, escargots, etc… et créateurs locaux. Une quinzaine de producteurs.

Vide-bibliothèque, buvette et tombola. +33 3 29 58 51 76 Consom’Acteurs 88

