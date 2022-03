Marché de Pâques Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire L’association des “Journées gourmandes” organise un marché de Pâques à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire.

Marché de Pâques organisé par l'association "Les Journées Gourmandes" de Belleville-sur-Loire. catherine-vdp@orange.fr

Sur place : tombola, pâté aux truches et restauration. ©lesjournéesgourmandes

