Marché de Pâques Anzy-le-Duc, 10 avril 2022, Anzy-le-Duc.

Marché de Pâques dans la rue autour de l’église Le Bourg Anzy-le-Duc

2022-04-10 – 2022-04-10 dans la rue autour de l’église Le Bourg

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Anzy-le-Duc

EUR C’est la 2ème édition de ce marché de Pâques. Un marché sympathique au cœur d’un village fermé à la circulation avec comme décor, une église et un prieuré du 11e siècle. Il réunit les producteurs locaux et les artisans d’art. Vous pourrez y trouver des bijoux, de la céramique, du verre filé, des pochettes, etc.

Mais aussi des savons, des bougies ainsi que du champagne, du vin, des chocolats, des légumes et de la viande bio et des tartinades diverses et variées.

comitedesfetesanzyleduc@gmail.com http://www.comitedesfetes-anzyleduc.e-monsite.com/

dans la rue autour de l’église Le Bourg Anzy-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-03-28 par