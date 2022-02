Marché de Pâques à Sausheim Sausheim, 26 mars 2022, Sausheim.

Marché de Pâques à Sausheim Sausheim

2022-03-26 – 2022-03-26

Sausheim Haut-Rhin Sausheim

Une cinquantaine d’exposants vous accueillent pour montrer leur savoir faire et leurs créations : décorations de Pâques, arrangements floraux, tableaux en 3D, peinture sur tout type de support, broderie, chantournage, miniatures en porcelaine, bijoux, pâte à sel, et bien plus encore. Petite restauration sur place.

+33 3 89 50 19 40

dernière mise à jour : 2022-02-15 par