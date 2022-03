Marché de Pâques à l’Hostellerie Alsacienne Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-09 – 2022-04-09

L'Association pour le Rénovation de l'Eglise de Masevaux vous propose son marché de Pâques à l'Hostellerie Alsacienne. Vente de lamalas, miel, thés, tisanes et vin blanc. Les 9, 10, 14 et 16 avril de 15h à 19h.

